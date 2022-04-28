Чуто вибухи у Києві, збили ракети над Одесою: росіяни масово обстрілюють Україну

Більшість областей України, в тому числі й Кременчук, знаходиться в укриттях, адже оголошений сигнал тривоги.
За даними опублікаваними на сторінках міських голів, обласних військових адміністрацій відомо, що:
було чутно два потужних вибухи в Києві
повідомляють про вибухи в Білій Церкві
над Одеським районом сили ППО збили три російські ракети
відбувається мінометний удар по Чернігівській області
з'явилася інформація про запуски ракет з території Білорусі (з Мозиря)
росіяни з Градів обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині. Загинула одна людин
чутні вибухи в Хмельницькій області
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер