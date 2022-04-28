Чуто вибухи у Києві, збили ракети над Одесою: росіяни масово обстрілюють Україну

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Більшість областей України, в тому числі й Кременчук, знаходиться в укриттях, адже оголошений сигнал тривоги.

За даними опублікаваними на сторінках міських голів, обласних військових адміністрацій відомо, що: