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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Чуто вибухи у Києві, збили ракети над Одесою: росіяни масово обстрілюють Україну

Сьогодні, 20:46 Переглядів: 739

 Інформація уточнюється

Більшість областей України, в тому числі й Кременчук, знаходиться в укриттях, адже оголошений сигнал тривоги

За даними опублікаваними на сторінках міських голів, обласних військових адміністрацій відомо, що:

  • було чутно два потужних вибухи в Києві

  • повідомляють про вибухи в Білій Церкві

  • над Одеським районом сили ППО збили три російські ракети

  • відбувається мінометний удар по Чернігівській області

  • з'явилася інформація про запуски ракет з території Білорусі (з Мозиря)

  • росіяни з Градів обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині. Загинула одна людин

  • чутні вибухи в Хмельницькій області

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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