4-річна дитина захворіла на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 28 квітня, у Кременчуці зареєстровано три нові випадка захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захворіли два чоловіка віком 72 і 73 роки та одна дитина віком 4 роки.
Із вперше виявлених випадків захворювання всі три пацієнта лікується в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується три пацієнта.
Одужало чотири пацієнта, випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 24 059. Одужало 23 322. Померло 721
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер