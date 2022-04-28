4-річна дитина захворіла на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 69

Сьогодні, 28 квітня, у Кременчуці зареєстровано три нові випадка захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли два чоловіка віком 72 і 73 роки та одна дитина віком 4 роки.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі три пацієнта лікується в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується три пацієнта.

Одужало чотири пацієнта, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 059. Одужало 23 322. Померло 721