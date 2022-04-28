Патрульні у Полтаві впіймали поранену козулю

Сьогодні вранці, патрулюючи вулицю Сакко, поліцейські помітили поранену косулю, яка бігла по проїжджій частині та яку ледь не збив автомобіль. Злякана тварина тікала від правоохоронців, але їм все ж таки вдалося її наздогнати та впіймати на приватному подвір’ї.
Патрульні викликали на місце відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин КАТП-1628. Вони забрали косулю на обстеження та надали їй прихисток.
Нагадаємо, що вчора у центрі Кременчука поліцейські спільно з рятувальниками впіймали козулю.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер