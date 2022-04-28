Патрульні у Полтаві впіймали поранену козулю

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 0

Сьогодні вранці, патрулюючи вулицю Сакко, поліцейські помітили поранену косулю, яка бігла по проїжджій частині та яку ледь не збив автомобіль. Злякана тварина тікала від правоохоронців, але їм все ж таки вдалося її наздогнати та впіймати на приватному подвір’ї.

Патрульні викликали на місце відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин КАТП-1628. Вони забрали косулю на обстеження та надали їй прихисток.

Нагадаємо, що вчора у центрі Кременчука поліцейські спільно з рятувальниками впіймали козулю.