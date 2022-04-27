Врятувати рядового козулю: як у центрі Кременчука впіймали поранену тварину

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 36

Зранку 27 квітня у центрі Кременчука поліцейські спільно з рятувальниками впіймали козулю. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Інспектори отримали виклик від небайдужих громадян про необхідність допомоги тварині. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські побачили козулю, яка застрягла в паркані.

Спільно з працівниками ДСНС та небайдужими громадянами тварину звільнили та доставили до ветеринарної клініки «ЗооВетЦентр» для надання невідкладної медичної допомоги.