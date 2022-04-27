Завтра у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 155

Де саме видаватимуть та які документи ВПО треба мати при собі

Із 28 квітня Полтавська обласна військова адміністрація безкоштовно роздаватиме продуктові набори для переселенців, які зареєстровані у містах Кременчук та Горішні Плавні.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.

- Розпочинаємо роздачу наборів переселенцям, які зареєстровані в управліннях соцзахисту міст Кременчук та Горішні Плавні. В одному пакунку – борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. Розповідаю, як отримати наш продуктовий набір, - йдеться у повідомленні.

Хто отримає: набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту. Один набір – для однієї людини.

Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Де отримати?

У Кременчуці

вул. Червона Гірка, 41 (медичний коледж);

вул. Республіканська, 85 (Регіональний центр профтехосвіти №1, відділення №2)

У Горішніх Плавнях

вул. Строни, 21 (Гірничо-будівельне училище).

Час роботи: у будні з 9:00 до 17:00.

Як отримати для сімʼї: Одна людина – батько, мати і так далі – можуть отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

- Держава дбає про своїх людей! Допомагаємо один одному. Тільки так переможемо. Слава Україні!, - зазначив Дмитро Лунін.