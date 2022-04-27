Завтра у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА

Із 28 квітня Полтавська обласна військова адміністрація безкоштовно роздаватиме продуктові набори для переселенців, які зареєстровані у містах Кременчук та Горішні Плавні.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він зазначив, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.
- Розпочинаємо роздачу наборів переселенцям, які зареєстровані в управліннях соцзахисту міст Кременчук та Горішні Плавні.
В одному пакунку – борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. Розповідаю, як отримати наш продуктовий набір, - йдеться у повідомленні.
Хто отримає: набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту. Один набір – для однієї людини.
Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Де отримати?
У Кременчуці
вул. Червона Гірка, 41 (медичний коледж);
вул. Республіканська, 85 (Регіональний центр профтехосвіти №1, відділення №2)
У Горішніх Плавнях
вул. Строни, 21 (Гірничо-будівельне училище).
Час роботи: у будні з 9:00 до 17:00.
Як отримати для сімʼї: Одна людина – батько, мати і так далі – можуть отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер