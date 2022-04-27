СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Кременчук, Полтавщина, Благодійність

Завтра у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 155

 

Де саме видаватимуть та які документи ВПО треба мати при собі

Із 28 квітня Полтавська обласна військова адміністрація безкоштовно роздаватиме продуктові набори для переселенців, які зареєстровані у містах Кременчук та Горішні Плавні.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.

- Розпочинаємо роздачу наборів переселенцям, які зареєстровані в управліннях соцзахисту міст Кременчук та Горішні Плавні.

В одному пакунку – борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. Розповідаю, як отримати наш продуктовий набір, - йдеться у повідомленні.

Хто отримає: набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту. Один набір – для однієї людини.

Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Де отримати?

У Кременчуці

вул. Червона Гірка, 41 (медичний коледж);

вул. Республіканська, 85 (Регіональний центр профтехосвіти №1, відділення №2)

У Горішніх Плавнях

вул. Строни, 21 (Гірничо-будівельне училище).

Час роботи: у будні з 9:00 до 17:00.

Як отримати для сімʼї: Одна людина – батько, мати і так далі – можуть отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

- Держава дбає про своїх людей! Допомагаємо один одному. Тільки так переможемо. Слава Україні!, - зазначив Дмитро Лунін.

 

1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Полтавщина допомога ВПО Кременчук Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх