На Полтавщині роботодавцям, що працевлаштували переселенців, нарахували 1,5 млн грн допомоги

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 138

У межах програми єПідтримка на Полтавщині розпочали виплачувати державну допомогу для роботодавців, які працевлаштували переселенців. Мова йде про компенсації на заробітну платню в розмірі 6,5 тисяч грн протягом двох місяців (13 тисяч грн на кожного працевлаштованого).

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, вже прийняте рішення про виплати 69 працедавцям, які дали роботу 117 внутрішньо переміщеним особам.