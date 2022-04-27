На Полтавщині роботодавцям, що працевлаштували переселенців, нарахували 1,5 млн грн допомоги

У межах програми єПідтримка на Полтавщині розпочали виплачувати державну допомогу для роботодавців, які працевлаштували переселенців. Мова йде про компенсації на заробітну платню в розмірі 6,5 тисяч грн протягом двох місяців (13 тисяч грн на кожного працевлаштованого).
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, вже прийняте рішення про виплати 69 працедавцям, які дали роботу 117 внутрішньо переміщеним особам.
- Компенсації нараховані на загальну суму 1,5 млн грн (за два місяці). Профінансовано майже 600 тисяч грн.
Працедавців, яким нарахують виплати, буде ще більше. Щодня надходять нові заявки. Наша служба зайнятості надає всю допомогу в оформленні документів.
Держава дбає про своїх людей!, - зазначив Дмитро Лунін.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер