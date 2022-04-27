Створення антипутінської коаліції: підсумки зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн

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Вчора, 26 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств 40 країн світу. У зустрічі брали участь не тільки країни-учасниці НАТО. Авіабаза Рамштайн є штаб-квартирою ВПС США в Європі та однією з найбільших баз НАТО на континенті.

Зустріч відбулася з метою координації військової допомоги та підтримки України у війні проти Росії. У вступному слові глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч «історичною» та висловив упевненість у можливості перемоги України за умов належної міжнародної підтримки.

За результатами зустрічі Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті.

- Я в цьому (зустрічі на авіабазі Рамштайн – ред.) бачу дуже просту, але дуже важливу для України річ – це фактично створення антипутінської коаліції… Це свідчить про те, що назад дороги в цій боротьбі немає. Це мені нагадує… антигітлерівську Тегеранську конференцію 1943 року, на якій уже почали домовлятися, що буде після того, як фашистська Німеччина буде переможена і яким буде світ після війни, - таку думку висловив в ефірі національного телемарафону колишній постпред України при ООН, експосол України в США Володимир Єльченко.

Він відзначив заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що Сполучені штати прискорюють постачання зброї Україні і тепер цей процес зазвичай займатиме всього 72 години після отримання запиту від України.

- Те що відбулося вчора, це фактично перше засідання військової антипутінської коаліції, де говорили звичайно про зброю, але також говорили про воєнну стратегію, про взаємодію, про обмін інформацією, як взагалі протидіяти російському режимові. Важливо, що тепер це буде постійна структура. Вони збиратимуться на політичному рівні раз на місяць і взаємодіятимуть, оскільки на робочому рівні це потрібно робити 24/7. Також — координуватимуть процес постачання озброєнь Україні, - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України у 2014-1019 роках Павло Клімкін.

Він зазначив, що Захід нарешті зрозумів, що стримувати путінський режим — це замало.

- Захід прокинувся і розуміє, що потрібно переходити до ізоляції і послаблення путінського режиму… Вони прекрасно розуміють: те, що відбувається в Україні — це захист не лише наш, не тільки нашої державності і взагалі нашого існування, але це і захист демократії та верховенства права. Вони розуміють, що західний світ знаходиться під загрозою атаки авторитарних режимів, насамперед російського, - зазначив Павло Клімкін.

На його переконання, тепер Україна може отримувати дальнобійну артилерію, інші системи озброєння, які вражають на відстані сотень кілометрів.

- Просто стримувати цей режим уже неможливо і тому ми говоримо разом із антипутінською коаліцією про повну ізоляцію: політичну та економічну, взагалі будь-яку ізоляцію путінського режиму. Ми говоримо і про послаблення, оскільки санкції діють не так швидко, як нам хотілося б, але діють. Російська економіка обов’язково сколапсує. Тоді йтиметься про те, що цей режим не може керувати Росією, оскільки він є злочинним і має нести відповідальність. Люди, які є складовою цього режиму, мають закінчити не на дачах біля Москви, а десь на «дачах» біля Гааги, - додав ексміністр.



