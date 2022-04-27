Створення антипутінської коаліції: підсумки зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн

Вчора, 26 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств 40 країн світу. У зустрічі брали участь не тільки країни-учасниці НАТО. Авіабаза Рамштайн є штаб-квартирою ВПС США в Європі та однією з найбільших баз НАТО на континенті.
Зустріч відбулася з метою координації військової допомоги та підтримки України у війні проти Росії. У вступному слові глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч «історичною» та висловив упевненість у можливості перемоги України за умов належної міжнародної підтримки.
За результатами зустрічі Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті.
Він відзначив заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що Сполучені штати прискорюють постачання зброї Україні і тепер цей процес зазвичай займатиме всього 72 години після отримання запиту від України.
Він зазначив, що Захід нарешті зрозумів, що стримувати путінський режим — це замало.
На його переконання, тепер Україна може отримувати дальнобійну артилерію, інші системи озброєння, які вражають на відстані сотень кілометрів.
- Просто стримувати цей режим уже неможливо і тому ми говоримо разом із антипутінською коаліцією про повну ізоляцію: політичну та економічну, взагалі будь-яку ізоляцію путінського режиму. Ми говоримо і про послаблення, оскільки санкції діють не так швидко, як нам хотілося б, але діють.
Російська економіка обов’язково сколапсує. Тоді йтиметься про те, що цей режим не може керувати Росією, оскільки він є злочинним і має нести відповідальність. Люди, які є складовою цього режиму, мають закінчити не на дачах біля Москви, а десь на «дачах» біля Гааги, - додав ексміністр.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер