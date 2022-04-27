Розвідка США допомогла Україні на початку війни зберегти авіацію, ППО та захистити Президента

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 582

Американська розвідка допомогла Україні зберегти авіацію та системи ППО перед початком вторгнення росії.

Телекомпанія NBC розповіла, що США передали Україні інформацію про те, куди саме рф завдасть ракетних ударів 24 лютого, завдяки чому українська армія змогла розосередити свої війська – насамперед авіацію та сили ППО. Крім цього, така розвідувальна інформація, яку Україна отримує у режимі реального часу, допомогла збити російський транспортний літак під Києвом із сотнями десантників у перші дні вторгнення.

Такий обмін розвідувальною інформацією продовжується й досі, і Україна постійно змінює місце дислокації авіації та ППО, тільки-но США отримують дані про підготовку ракетного удару росіянами.

- Російські військові в буквальному сенсі розбивають порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони, — кажуть джерела NBC News.

Телекомпанія повідомила, що змушена приховати деякі конкретні подробиці, які отримала у відповідь на запит до американських військових і представників розвідки, адже ті сказали, що репортаж про це може допомогти росіянам закрити важливі джерела інформації.

Україна продовжує майже щодня переміщувати протиповітряну оборону та авіацію за допомогою американської розвідки, що є однією з причин, чому Росія не змогла встановити домінування в повітрі.

Крім того, ЗСУ використовували конкретні координати, надані США, щоб направляти вогонь по позиціях і літаках росії. Невдача, якої зазнали загарбники поблизу Гостомеля, суттєво вплинула на битву за Київ, кажуть представники США.

ЦРУ також виділяє значні ресурси на збір розвідувальних даних з метою захисту президента України Володимира Зеленського, якого росіяни хочуть вбити.

Про те, що знищення російського транспортного літака Іл-76 поблизу Києва у лютому було здійснено українською ППО після отримання інформації від США в рамках безпрецедентної операції обміну розвідувальними даними, повідомляє і The Daily Mail із посиланням на колишніх та чинних чиновників США.

За інформацією видання, два таких літаки були збиті приблизно одночасно. Деталі про те, який із двох транспортників був збитий завдяки розвідці США, не розголошуються. Своєю чергою, росія не розкриває дані про те, скільки військових загинуло, але кожен подібний літак може перевозити до 150 військовослужбовців.

Хоча згодом окупанти врешті-решт захопили Гостомельський аеропорт, збиття цих літаків, здійснене за допомогою американської розвідки, допомогло Україні дати відсіч загарбникам.

Розвідувальні дані, надані союзниками, дозволили ЗСУ дізнатись, де завдати удару, які російські підрозділи є діючими, а які – приманками, а також які райони російська авіація планує бомбардувати.

Один з американських чиновників повідомив, що ці секретні операції врятували життя українських солдатів і техніку ЗСУ, водночас змусивши росію витрачати час і боєприпаси.

З початку війни армія рф втратила загалом 939 танків, 2342 броньовані машини, 185 літаків, 155 гелікоптерів та 421 артилерійську систему, згідно з даними, опублікованими Генштабом ЗСУ. За орієнтовними оцінками під час повномасштабного вторгнення було знищено понад 22 400 російських військових.