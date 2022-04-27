Повітряна тривога - всі в укриття (відбій 19.36)

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 375

Всім варто пройти в укриття.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.