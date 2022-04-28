Командувач Повітряних сил пояснив, яка зброя потрібна, щоб закрити небо над Україною

Повітряні сили ЗСУ потребують сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіуса дії, а також сучасних винищувачів – проти російських літаків, які бомблять українські міста. Розповів командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

- Ми вдячні усьому світу за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на державу-терориста, військово-технічну допомогу – зброю, яка уже нищить техніку окупантів. Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги!

Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повісряні Сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК Стінгер та Старстрік, наданих партнерами, недостатньо, - сказав Микола Олещук.