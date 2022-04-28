Командувач Повітряних сил пояснив, яка зброя потрібна, щоб закрити небо над Україною

Повітряні сили ЗСУ потребують сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіуса дії, а також сучасних винищувачів – проти російських літаків, які бомблять українські міста. Розповів командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.
- Ми вдячні усьому світу за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на державу-терориста, військово-технічну допомогу – зброю, яка уже нищить техніку окупантів. Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги!
Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повісряні Сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК Стінгер та Старстрік, наданих партнерами, недостатньо, - сказав Микола Олещук.
Stinger та Starstreak - переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей, такі як вертольоти.
Дістати ж ними літаки окупантів, які нині скидають бомби на наші міста з 8-ми і більше кілометрів, українські військові не можуть, пояснює Олещук.
Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад американський ЗРК Patriot або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва NASAMS). А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер