Міносвіти має намір переглянути шкільну програму зі світової літератури та історії

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 124

У той же час повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей національних меншин.

Міністерство освіти і науки має намір переглянути шкільну програму зі світової літератури й історії через напад росії на Україну. Про це розповів голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Так, експертна комісія Міністерства освіти і науки має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати – які саме.

«Є класичні твори, які вивчає весь світ, є Достоєвський, Чехов чи Толстой. Але вичищати те, що несе якусь пропагандистську частку, – це будемо робити. Класику, напевно, варто вивчати», – сказав Бабак.

За його словами, планується «серйозно переглянути всю шкільну програму»

Це стосуватиметься не тільки літератури, а й історії. Водночас Бабак заперечив, що Україна повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей національних меншин.

Раніше стало відомо, що окупаційні війська росії вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей.