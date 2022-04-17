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У пензенській області виявили табори для депортованих українців

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 618

 З території України депортували 808 тисяч осіб.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про три виявлених табори для депортованих українців. Їх знайшли в Пензенській області волонтери.

Так, минулого тижня до неї звернулися волонтери з росії, які виявили три табори для депортованих українців у Пензенській області.

«Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Наші громадяни були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя просто з бомбосховища», - заявила Людмила Денісова.

За її даними, з території України в рф уже вивезли 808 тисяч осіб, із яких 153 тисячі дітей. 

«Майже кожного дня ЗМІ країни-окупанта з посиланням на інформацію рашистських високопосадовців повідомляють про вивезення з України наших громадян. Станом на 16 квітня, за їхніми даними, було переміщено 808 тисяч осіб, з яких 153 тисячі – діти», - заявила Денісова. 

Денісова поінформувала, що за результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною напередодні перші 7 українців з табору у Пензенській області, у тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу.

Раніше повідомлялось, що росіяни відмовляються від домовленостей щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя для цивільних та поранених. Посередництво президента Туреччини Реджепа Ердогана не дало жодних результатів.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укрінформ

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Теги: війна депортація Людмила Денісова
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