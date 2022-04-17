На Полтавщині працює понад 80% закладів харчування і сфери послуг, а також 76% підприємств

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У той же час фахівці Держпродспоживслужби проводять рейди, аби попередити необґрунтоване зростання цін на продукти та ліки.

На Полтавщині нині працює понад 80% закладів харчування і сфери послуг, а також 76% підприємств. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

«Як зараз бути максимально корисним своїй державі? Працювати! Бізнес Полтавщини відгукнувся на заклик Президента й відновив роботу. Магазини, кав’ярні, кафе, СТО і так далі – всі дають людям роботу, сплачують податки та продовжують допомагати армії», – сказав Лунін.

У той же час Держпотреблужба моніторить ціни на продукти харчування та ліки - Держпродспоживслужба проводить рейди, усуває порушення.

«Ми постійно отримуємо звернення щодо необґрунтованого підвищення цін на харчові продукти, ліки. Фахівці Держпродспоживслужби проводять рейди, усувають порушення, знижують ціни. Мі всі розуміємо, що в умовах війни підвищувати ціни на товари першої необхідності – це злочин. Ми нікому не дамо наживатися на війні», - зазначив Дмитро Лунін.

Нагадаємо на початку квітня повідомлялось, що, за даними Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, ціни на соціальні продукти харчування у Кременчуцькому районі майже не зросли.