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Кременчук, Споживач

На Полтавщині працює понад 80% закладів харчування і сфери послуг, а також 76% підприємств

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 280

 У той же час фахівці Держпродспоживслужби проводять рейди, аби попередити необґрунтоване зростання цін на продукти та ліки.

На Полтавщині нині працює понад 80% закладів харчування і сфери послуг, а також 76% підприємств. Про це повідомив голова Полтавської ОВА  Дмитро Лунін

«Як зараз бути максимально корисним своїй державі? Працювати! Бізнес Полтавщини відгукнувся на заклик Президента й відновив роботу. Магазини, кав’ярні, кафе, СТО і так далі – всі дають людям роботу, сплачують податки та продовжують допомагати армії», – сказав Лунін.

У той же час Держпотреблужба моніторить ціни на продукти харчування та ліки -   Держпродспоживслужба проводить рейди, усуває порушення. 

«Ми постійно отримуємо звернення щодо необґрунтованого підвищення цін на харчові продукти, ліки. Фахівці Держпродспоживслужби проводять рейди, усувають порушення, знижують ціни. Мі всі розуміємо, що в умовах війни підвищувати ціни на товари першої необхідності – це злочин. Ми нікому не дамо наживатися на війні», - зазначив Дмитро Лунін. 

Нагадаємо на початку квітня повідомлялось, що, за даними Кременчуцького  районного управління Держпродспоживслужби, ціни на соціальні продукти харчування у Кременчуцькому районі майже не зросли.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Агрополіт

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Теги: продукти харчування Дмитро Лунін
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