Окупанти активізували бойові дії, а також готують провокації на Запоріжжі

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Російські окупаційні війська активізувався на Донецькому і Таврійському напрямках, штурмують порт Маріуполя, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00 17 квітня.

Вони активізували бойові дії, продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. За даними Генштабу, окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь».

Ворог також не полишає і ідеї про референдум щодо фейкової «херсонської республіки. Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої гуманітарної допомоги. Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх мобілізація до лав збройних сил рф.

«Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України».

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.

У Генштабі зазначили, що в окупованому Криму значного суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера Москва. Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації, йдеться у зведенні.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

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