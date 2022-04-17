Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Путін проти українського народу

Окупанти активізували бойові дії,  а також готують провокації на Запоріжжі

Сьогодні, 19:53 Переглядів: 150

 Зведення Генштабу станом на 18.00 17 квітня.

Російські окупаційні війська активізувався на Донецькому і Таврійському напрямках, штурмують порт Маріуполя, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00 17 квітня. 

Вони активізували бойові дії, продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.  За даними Генштабу, окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу  «Азовсталь».

Ворог також не полишає і ідеї про референдум щодо фейкової «херсонської республіки. Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої гуманітарної допомоги. Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх мобілізація до лав збройних сил рф.

«Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України».

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.

У Генштабі зазначили, що в окупованому Криму значного суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера  Москва. Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації, йдеться у зведенні.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Новий наступ росії може розпочатися вже за кілька днів — очікуються важкі бої

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх