Приватбанк знов попереджає про проведення регламентних робіт

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 297

Через технічні роботи додатки та веб-версія Приват24 будуть недоступні.

Приватбанк повідомляє про проведення чергового етапу регламентних робіт у Приват24. Додатки та веб-версія Приват24 будуть недоступними сьогодні вночі - з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня.

«Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом дня 18 квітня також можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізують роботу усіх сервісів.

При цьому банкомати та платіжні термінали працюють без змін - можна вільно знімати кошти та розраховуватись у торгівельних мережах.