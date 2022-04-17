Приватбанк знов попереджає про проведення регламентних робіт

Приватбанк повідомляє про проведення чергового етапу регламентних робіт у Приват24. Додатки та веб-версія Приват24 будуть недоступними сьогодні вночі - з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня.
«Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом дня 18 квітня також можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізують роботу усіх сервісів.
При цьому банкомати та платіжні термінали працюють без змін - можна вільно знімати кошти та розраховуватись у торгівельних мережах.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер