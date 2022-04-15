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У Кременчуці затвердили графік відключення гарячої води

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 744

 Питання будівництва котельні на Раківці з повістки не знімають - КП  «Теплоенерго» має продовжити заходи, щоправда, з урахуванням воєнного стану. 

У Кременчуці затвердили графік відключення гарячої води. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, відповідне рішення ухвалив виконком сьогодні, 15 квітня. Графік затверджений в рамках  підготовки опалювальних мереж до роботи у 2022-2023 роках.

Отже, гарячу воду відключатимуть:

26.04.2022  - 03.06.2022 - Нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278; 

06.06.2022 - 24.07.2022 - Центральна частина міста та квартал 101, у тому числі перинатальний центр за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3;

25.07.2022 по 28.08.2022 – мікрорайон Молодіжний;

29.08.2022 по 30.09.2021 - ТЕЦ – КрАЗ та квартали: 297, 304, 

26.04.2021 по 30.09.2022 – тепломагістралі на Раківці;

01.07.2022 по 31.07.2022 - тепломагістралі від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, буд. 28-А;

01.06.2022 по 30.06.2022 – тепломагістралі від котельні кварталу 17 по вул. Івана Приходька, буд. 30-А;

01.06.2022 по 31.08.2022 – тепломагістралі від  котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, буд. 89-А;

26.04.2022 по 11.09.2022 – тепломагістралі від котелень: кварталу 620 по вул. Івана Приходька, буд. 101-А; Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А; ЗОШ № 7 по вул. Пілотів, буд. 43-А; школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А; ЗОШ № 29 по  вул. Республіканській, буд. 76; управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б; ЗОШ № 24 (І) по просп. Полтавському, буд. 11; ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40; ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66.     

Зазначається також, що відповідно до прийнятого рішення КП «Теплоенерго» має забезпечити на 2022 рік виконання заходів щодо будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей на Раківці. Щоправда, з урахуванням воєнного стану. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: гаряча вода
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