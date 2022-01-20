Проєкт «Енергоефективна Раківка» коштуватиме місту 2 млн грн — це без будівництва

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Проєктна документація на «Енергоефективну Раківку» коштуватиме місту 2 млн грн. Проєкти розробляються по двох заходах:

розробка проєкту з будівництва теплогенеруючих потужностей — 1 млн 800 тис грн;

розробка проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка — 200 тис грн.

Обидва проєкти виконує ТОВ «Стікс-Оіл Енерджи». Договори з компанією укладені в 2021 році — тепер бюджет мав борг перед проєктувальником, пояснив депутатам віцемер з комуналки Іван Москалик. Тепер гроші виділили за рахунок перерозподілу — за це проголосували депутати на сесії 18 січня. Так, у бюджеті передбачалися кошти на погашення боргів КП «Теплоенерго» за газ — однак на даний час зобов'язання погашені взаємозаліками, тож кошти вивільнилися. Це дало можливість перекинути їх на «Енергоефективну Раківку».

Нагадаємо, у цьому році заплановане будівництво двох газових котелень та однієї на біопаливі. Тендер виграла чеська фірма «Енком». Ціна питання за договором — 10 млн євро.