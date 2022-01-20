У чорно-білій битві шахістів Кременчук перемагає Полтаву

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 368

Минулими вихідними у торговому центрі «Мега», при підтримці кременчуцьких підприємців, відбувся матч кращих юних шахістів Кременчука та Полтави. Спортсмени змагалися з класичних шахів у два кола. Про це «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

У команду входили троє хлопців та дівчина. На першій та другій дошці за Кременчук виступав Артем Титянюк і Мирослав Сердюк з «Каїсси», на третій – Михайло Швачич, першим тренером якого був Віктор Іващенко. У дівчат проти полтавки Ніки Рябченко грала Аліса Романченко.

- Результат змагань вселяє оптимізм, адже кременчуцьким першорозрядникам протистояла грізна полтавська команда. Усі троє спортсменів - кандидати у майстри спорту. У той час, коли у нас за останні 10 років кандидатом у майстри спорту нікого не було. Ранг полтавців на порядок вище наших, за виключенням Ніки Рябенко, яка на останніх змаганнях області стала третьою після чемпіонки Аліси Романченко та Поліни Шуліки з «Каїсси», яка фінішувала другою. Якщо чесно, ми розраховували у кращому випадку на нічийний результат, - зауважив Володимир Груздєв.

Аліса Романченко, яка грала партію чорними, виграла спочатку пішака, а після розміну всіх фігур з'ясувалося, що суперниця знаходиться у цугцванзі (кожен хід призводить до програшу). Ще більш впевнено перемогла наша шахістка, коли грала білими фігурами.

Важче всіх довелося Мирославу Сердюку проти швидко прогресуючого Мурата Бабаєва, який виконав норму кандидата у майстра спорту на грудневому турнірі. Мирославу вдалося перехопити ініціативу і створити небезпечну атаку на короля, при цьому, атакуючи сильно азартно, він помилився, що і призвело до програшу. Другу партію Мурат довів до перемоги.

Особлива увага була прикована до лідерів команд, які грали за першим столом: білими – Артем Титянюк, чорні – Тарас Руденко.

Маючи невелику перевагу, за 2 хвилини до завершення партії ладейно-пішковому ендшпілі Артем організував пішковий прорив, проте Тарас вирішив «зацементувати» позицію так, щоб суперник, граючи на перемогу, потрапив у неприємну позицію, після чого зафіксували нічию. Як згодом з'ясувалося, це єдина нічия за весь турнір.

Найдовшою партією була партія першого кола між Михайлом Швачичем та Андрієм Цяпком.

- В обопільному цейтноті в кінці партії найкраща позиція і більше часу було у Михайла, який грав білими. При цьому партія прийшла до ситуації, в якій перевагу має той, хто швидше пише, а не грає, оскільки запис партії не припинився за 5 хвилин до закінчення, як це в шахах прийнято, а на прохання гостей вона тривала до нічиєї чи чиєїсь перемоги. Успішним у цій ситуації був Андрій Цяпко, який здобув перемогу. У партії другого кола, помінявши колір фігур, суперники обмінялися - Андрій, маючи незаперечну перевагу повертає очко супернику, - додав Володимир Груздєв.

Доля командної перемоги вирішувалася у партії лідерів, в якій Тарас Руденко наполегливо прагнув до перемоги, щоразу відхиляючи пропозиції нічиєї від Артема Титянюка. У підсумку, прострочивши час, він програв – і Кременчук переміг з результатом 4,5 на 3,5 очка. Якби Тарас погодився на нічию, був би нічийним і командний результат.

Усі учасники отримали винагороду від організаторів залежно від набраних очок.