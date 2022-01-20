У чорно-білій битві шахістів Кременчук перемагає Полтаву

Минулими вихідними у торговому центрі «Мега», при підтримці кременчуцьких підприємців, відбувся матч кращих юних шахістів Кременчука та Полтави. Спортсмени змагалися з класичних шахів у два кола. Про це «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.
У команду входили троє хлопців та дівчина. На першій та другій дошці за Кременчук виступав Артем Титянюк і Мирослав Сердюк з «Каїсси», на третій – Михайло Швачич, першим тренером якого був Віктор Іващенко. У дівчат проти полтавки Ніки Рябченко грала Аліса Романченко.
Аліса Романченко, яка грала партію чорними, виграла спочатку пішака, а після розміну всіх фігур з'ясувалося, що суперниця знаходиться у цугцванзі (кожен хід призводить до програшу). Ще більш впевнено перемогла наша шахістка, коли грала білими фігурами.
Важче всіх довелося Мирославу Сердюку проти швидко прогресуючого Мурата Бабаєва, який виконав норму кандидата у майстра спорту на грудневому турнірі. Мирославу вдалося перехопити ініціативу і створити небезпечну атаку на короля, при цьому, атакуючи сильно азартно, він помилився, що і призвело до програшу. Другу партію Мурат довів до перемоги.
Особлива увага була прикована до лідерів команд, які грали за першим столом: білими – Артем Титянюк, чорні – Тарас Руденко.
Маючи невелику перевагу, за 2 хвилини до завершення партії ладейно-пішковому ендшпілі Артем організував пішковий прорив, проте Тарас вирішив «зацементувати» позицію так, щоб суперник, граючи на перемогу, потрапив у неприємну позицію, після чого зафіксували нічию. Як згодом з'ясувалося, це єдина нічия за весь турнір.
Найдовшою партією була партія першого кола між Михайлом Швачичем та Андрієм Цяпком.
Доля командної перемоги вирішувалася у партії лідерів, в якій Тарас Руденко наполегливо прагнув до перемоги, щоразу відхиляючи пропозиції нічиєї від Артема Титянюка. У підсумку, прострочивши час, він програв – і Кременчук переміг з результатом 4,5 на 3,5 очка. Якби Тарас погодився на нічию, був би нічийним і командний результат.
Усі учасники отримали винагороду від організаторів залежно від набраних очок.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.