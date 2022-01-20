Суддя з Кременчука заявила, що невідомий продавав її рішення в Telegram

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Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину за повідомленням судді з Кременчука

Суддя Автозаводського районного суду Кременчука Оксана Пальчик звернулася до Вищої ради правосуддя через втручання в її діяльність. Про це стало відомо з акту Вищої ради правосуддя від 13 січня 2022 року.

Оксана Пальчик зазначила, що 16 листопада мало відбутися засідання по одному з адміністративних проваджень через нетверезе водіння. Порушник до суду не з’явився, тому засідання призначили на 2 грудня 2021 року.

Після цього до судді прийшла адвокатка Г. та повідомила, що до неї за захистом звернувся чоловік, чию справу розглядає Оксана Пальчик у суді.

Її підзахисному через месенджер Telegram від невідомої особи надійшла фотокопія постанови від 2 грудня, якою провадження закрито у зв’язку з відсутністю в діях К. складу адміністративного правопорушення. Шахрай запропонував отримати оригінал постанови після перерахування на рахунок 500 доларів США. Копію переписки додали до повідомлення про втручання в діяльність судді, а сам правопорушник звернувся з повідомленням про злочин до Кременчуцького районного управління поліції.

Суддя вважає, що вказані дії є втручанням у здійснення нею правосуддя під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Слід вказати, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Втручання у діяльність судді забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

На виконання вимог статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя О. Пальчик надіслала також і до Генерального прокурора повідомлення про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя з проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених чинним законодавством.

За результатами розгляду повідомлення судді розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 376 КК України (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення).

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за частиною першою статті 376 КК України за фактами, викладеними в повідомленні судді Автозаводського районного суду Кременчука Оксани Пальчик.