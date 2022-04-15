У Кременчуцькому районі висадили 41 га лісу

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За три тижні на Полтавщині висаджено 4,2 мільйона дерев у лісах

У Кременчуцькому районі висадили 41 га лісу, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.

У ДП «Кременчуцький лісгосп», за їх даними, вже виконано завдання із весняного садіння лісу.

На Полтавщині державні лісогосподарські підприємства уже висадили 775,3 га лісу, в тому числі 106,9 га нових лісів. На лісокультурній площі посаджено 4,21 млн сіянців хвойних та листяних порід.

Так, у ДП Полтавський лісгосп висаджено 263,4 га лісу, ДП Гадяцький лісгосп - 239,5 га, ДП Миргородський лісгосп - 321,4 га

Раніше повідомлялось, що на Полтавщині з 25 березня цивільним заборонили відвідувати ліси через можливі вибухонебезпечні пастки, що ворог може залишити у лісах.