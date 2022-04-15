У США вважають, що російська війна в Україні триватиме до кінця року

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 147

Проте немає жодних ознак того, що кінцева мета президента росії путіна змінилася.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, що, на думку Сполучених Штатів, російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на CNN.

За словами Блінкена, він обговорив зі своїми колегами занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше.

Проте немає жодних ознак того, що кінцева мета президента росії путіна змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що бойові дії триватимуть «місяці або навіть довше».

У той же час європейські чиновники, яких не називають, заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута.