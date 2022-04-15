рашисти обстріляли Миколаїв: 5 загиблих

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Ракетою також знищено будівлю відділення Нової пошти та спалено копицю сіна.

Внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами 15 квітня 5 людей загинуло та 15 поранено, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«15 – поранених, 5 – загиблих. 5-а людина підняла снаряд, що не розірвався... Вкотре повторюю! Не торкайтеся невідомих предметів. Це буває смертельно», – написав він.

Крім того, сьогодні ракетою знищено будівлю відділення Нової пошти та спалено копицю сіна.

«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? «Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди?» - зазначив Кім

Нагадаємо, 15 квітня російські війська нанесли три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Кромадян попередили, що ракетні обстріли можуть повторитись по всій Україні