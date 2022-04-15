Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Путін проти українського народу

рашисти обстріляли Миколаїв: 5 загиблих

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 128

 Ракетою також знищено будівлю відділення Нової пошти та спалено копицю сіна.

Внаслідок  обстрілів Миколаєва касетними снарядами 15 квітня 5 людей загинуло та 15  поранено, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«15 – поранених, 5 – загиблих. 5-а людина підняла снаряд, що не розірвався... Вкотре повторюю! Не торкайтеся невідомих предметів. Це буває смертельно», – написав він.

Крім того,  сьогодні ракетою знищено будівлю відділення Нової пошти та спалено копицю сіна.

«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? «Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди?» - зазначив Кім

Нагадаємо, 15 квітня російські війська нанесли три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Кромадян попередили, що ракетні обстріли можуть повторитись по всій Україні

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Віталій Кім

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх