Скандальне питання про будівництво храму на Петрівці планують зняти з розгляду сесії

Питання про затвердження детального плану території 304 кварталу для будівництва храму Святого рівноапостольного князя Володимира Великого рекомендували зняти з розгляду сесії. Про це повідомив мітингувальникам голова депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин Сергій Порчирян.
Напередодні засідання депутатської комісії до мерії прийшли АТОвці та небайдужі кременчужани, які вимагали зняти питання №41 з порядку денного чергової сесії Кременчуцької міської ради.
Міський голова додав, що на молебні підвели Миколу Корецького до настоятеля Свято-Миколаївського собору протоієрея Володимира Макогона й познайомили їх між собою. Зауважимо, що Микола Корецький – відомий у місті бізнесмен та благодійник. За його підтримки відкрили та відремонтували не одну церкву у Кременчуці.
Питання зняли на доопрацювання. Віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко на комісії пояснив, що відправлення на доопрацювання означає кілька аспектів: від зміни конфігурації ділянки до проведення на ній лише благоустрою.
Чи піднімуть питання про детальний план 304 кварталу на наступній сесії, залишається відкритим.
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