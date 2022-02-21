Скандальне питання про будівництво храму на Петрівці планують зняти з розгляду сесії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 497 Коментарів: 1

Питання про затвердження детального плану території 304 кварталу для будівництва храму Святого рівноапостольного князя Володимира Великого рекомендували зняти з розгляду сесії. Про це повідомив мітингувальникам голова депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин Сергій Порчирян.

Напередодні засідання депутатської комісії до мерії прийшли АТОвці та небайдужі кременчужани, які вимагали зняти питання №41 з порядку денного чергової сесії Кременчуцької міської ради.

- Усі церкви мають право на існування. Я наводив приклад Львова, коли виходиш на майдан у центрі Львова, і стоять церкви різних патріархатів, і всі нормально знаходять спільну мову, - зауважив міський голова Віталій Малецький.

Міський голова додав, що на молебні підвели Миколу Корецького до настоятеля Свято-Миколаївського собору протоієрея Володимира Макогона й познайомили їх між собою. Зауважимо, що Микола Корецький – відомий у місті бізнесмен та благодійник. За його підтримки відкрили та відремонтували не одну церкву у Кременчуці.

На фото Микола Корецький та Володимир Макогон поруч з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким

- Враховуючи резонанс даного питання - знімаємо з порядку денного... Ми розуміємо, що сьогодні не той час, щоб розглядати це питання, - сказав на засіданні комісії Сергій Порчирян.

Питання зняли на доопрацювання. Віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко на комісії пояснив, що відправлення на доопрацювання означає кілька аспектів: від зміни конфігурації ділянки до проведення на ній лише благоустрою.

Чи піднімуть питання про детальний план 304 кварталу на наступній сесії, залишається відкритим.