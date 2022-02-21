Близько 300 кременчужан вознесли спільну молитву за мир в Україні

Вчора, 20 лютого, на центральній площі Кременчука вознесли спільну молитву за Україну. Рада представників християнських церков провела спільний молебень. Молитву підносили священники з різних конфесій. Й понад 300 кременчужан молилися разом із священнослужителями. У спільній молитві об'єдналися міська влада, депутатський корпус Кременчука, депутати Полтавської обласної ради, АТОвці та кременчужани.

- В єдності наша сила. Спільна молитва стане початком єднання нас всіх у єдину родину. Час

з'єднатися

та відстояти лютому,

жорстокому

та цинічному ворогу, який хоче знищити нашу державу та наш народ, - зауважив отець Володимир Свято-Миколаївського собору ПЦУ. - Митрополит Кримський Кліменко розповів, коли Російська Федерація окупувала Крим, вона знищила всі християнські осередки (Київський патріархат, римо-католицькі парафії,

греко-католицька парафія

, протестантів). Ось тоді до митрополита підійшов представник мусульман. Він сказав: «Владико, ворог окупував і забрав ваші церкви, якщо це не проти лежить вашому канону, то беріть своїх вірних і приходьте молитися до нашої мечеті».