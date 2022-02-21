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Близько 300 кременчужан вознесли спільну молитву за мир в Україні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 166

 

У Кременчуці выряни зібралися на центральній площі, щоб підтримати один одного й помолитися за мир в країні

Вчора, 20 лютого, на центральній площі Кременчука вознесли спільну молитву за Україну. Рада представників християнських церков провела спільний молебень. Молитву підносили священники з різних конфесій. Й понад 300 кременчужан молилися разом із священнослужителями. У спільній молитві об'єдналися міська влада, депутатський корпус Кременчука, депутати Полтавської обласної ради, АТОвці та кременчужани. 

 

- В єдності наша сила. Спільна молитва стане початком єднання нас всіх у єдину родину. Час з'єднатися та відстояти лютому, жорстокому та цинічному ворогу, який хоче знищити нашу державу та наш народ, - зауважив отець Володимир Свято-Миколаївського собору ПЦУ. - Митрополит Кримський Кліменко розповів, коли Російська Федерація окупувала Крим, вона знищила всі християнські осередки (Київський патріархат, римо-католицькі парафії, греко-католицька парафія, протестантів). Ось тоді до митрополита підійшов представник мусульман. Він сказав: «Владико, ворог окупував і забрав ваші церкви, якщо це не проти лежить вашому канону, то беріть своїх вірних і приходьте молитися до нашої мечеті».

Рада представників християнських церков провела спільний молебень за Україну

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Автор: Альона Душенко
Теги: молитва церква
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