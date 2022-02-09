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Як виглядатиме храм Володимира Великого на Петрівці у Кременчуці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 630 Коментарів: 2

 На сесії Кременчуцької міської ради збираються затвердити документацію з будівництва релігійних будівель у 304 кварталі

Детальний план розміщення релігійних будівель «Святого рівноапостольного князя Володимира Великого» (УПЦ МП) у 304 кварталі розглянуть на сесії Кременчуцької міської ради. Детальний план розроблений на підставі рішення сесії Кременчуцької міської ради від 3 вересня 2020 року. 24 лютого на сесії депутати мають затвердити детальний план на території 304 кварталу Кременчука для будівництва релігійних будівель «Святого рівноапостольного князя Володимира Великого».

Депутати Кременчука з другої спроби дали дозвіл на будівництво церкви на Петрівці
План храму «Святого рівноапостольного князя Володимира Великого»
План храму «Святого рівноапостольного князя Володимира Великого»

У 304 кварталі з'явиться не лише храм, а й будинок трапезної і недільної школи, будинок настоятеля, спорудження дитячого ігрового майданчика, майданчика для відпочинку дорослих, автостоянки для відвідувачів, питний бювет. Максимальна кількість осіб, яка може перебувати у храмі - 140.

Трапезна
Трапезна та недільна школа

Згідно з генеральним планом Кременчука та планом зонування території, ділянка, на якій проєктуються релігійні будівлі відноситься до зони розміщення спортивних комплексів та до проєктної зони озеленення загального користування, для якої допустимі види використання, які потребують спеціального дозволу як культові споруди.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: церква Петрівка сесія московський патріархат УПЦ МП
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Коментарі: 2

583
ankrem:
Сьогодні, 08:36

жесть


1 3
577
Кавоман:
Сьогодні, 08:48

Не УПЦ МП, а РПЦвУ. А ще точніше - ФСБвУ


4 2

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