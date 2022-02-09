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У черзі на отримання земельних ділянок у Кременчуці перебуває 1200 учасників бойових дій

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 205

До повного забезпечення цієї категорії пільговиків в місті діє мораторій для виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництва для усіх інших громадян.

Про це 8 лютого нагадали на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології та земельних відносин, яка розглядала проєкти рішень, що виносяться на розгляд сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого. Одним із них учаснику АТО відмовляється у безоплатному виділенні земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво через те, що при перевірці відповідних реєстрів з’ясувалося, що він вже використав своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки за цим призначенням.

За поясненням начальника управління земельних ресурсів Ірини Безверхої, зазначена земельна ділянка поступає у резерв міста і буде використана для забезпечення землею інших учасників бойових дій. За її словами, наразі у Кременчуці в черзі на отримання земельних ділянок для житлового будівництва перебуває більше 1200 учасників бойових дій.

Нагадаємо, що згідно законодавства учасники бойових дій та особи, що отримали інвалідність внаслідок війни (інваліди війни) мають право на першочергове та позачергове безоплатне отримання земельних ділянок усіх цільових призначень. А саме:

  • для індивідуального житлового будівництва (присадибна ділянка) – в містах не більше 0,10 га, в селищах – не більше 1,15 га, в селах – не більше 0,25 га;
  • для ведення садівництва – не більше 0,12 га;
  • для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 га;
  • для будівництва індивідуального гаража – не більше 0,01 га;
  • для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га.

Втім, скористатись правом на безоплатне отримання земельної ділянки по кожному з видів цільового призначення будь-який громадянин, у тому числі й пільговики, можуть лише один раз.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: земельна ділянка земельна комісія учасники АТО
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