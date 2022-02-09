Легкоатлети з Кременчука виступили на чемпіонаті України

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 108

У Сумах відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2005-2006 р.н. Участь у змаганнях взяли спортсмени з 25 областей України. Кременчук на змаганнях представили спортсмени КДЮСШ «Авангард». Збірна команда Полтавської області посіла – 17 місце. Найкращі результати показали «Авангард» й у добірці кременчужан срібна нагорода.

Аліна Коваленко, під керівництвом тренера Тетяни Ремінської, завоювала срібло у стрибках у довжину. З результатом 5 м 56 см вона посіла 2 місце. А в бігу на 60 м (результат 8,15 сек) – 7 місце.

Андрій Мозжов у стрибках у довжину з результатом 6 м 30 см посів 5 місце. Потрійний стрибок з результатом 12 м 91 см – 6 місце. Андрій тренується під керівництвом тренера Тетяни Ремінської та ДЮСШ № 1.

Марія Голівець у штовханні ядра 3 кг посіла 5 місце з результатом 12 м 46 см. Тренер-викладач - Андрій Голівець.