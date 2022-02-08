Кременчук отримав лише 70% державної субвенції на закупівлю кисневих станцій

Обласна влада каже, що кременчужани припустилися помилки, через це так і сталося
Кременчук освоїв лише 70% державної субвенції, яку місту надали на закупівлю кисневих станцій, замість 100%. Під час апаратної наради 7 лютого міський голова Віталій Малецький запитав у т.в.о. голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна, чому так сталося та чи будуть профінансовані 30%, що залишилися. Дмитро Лунін відповів, що працівники департаменту охорони здоров'я припустилися помилок, через що місто й не отримало усі гроші.
Пізніше на засіданні виконкому у мерії знову підняли дану тему. Мер повідомив, що кисневі станції надходили ще у грудні і платив за них Кременчук також у грудні.
Пан Малецький вважає, що було б правильніше дофінансувати залишок за рахунок обласного бюджету, тому що ці кисневі станції використовуються для лікарень, які лікують пацієнтів з усієї області.
Він додав, що це питання вирішуватимуть. Якщо дійсно винні кременчужани, стосовно них ухвалять рішення адміністративного впливу.
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