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Кременчук отримав лише 70% державної субвенції на закупівлю кисневих станцій

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 161

Обласна влада каже, що кременчужани припустилися помилки, через це так і сталося

Кременчук освоїв лише 70% державної субвенції, яку місту надали на закупівлю кисневих станцій, замість 100%. Під час апаратної наради 7 лютого міський голова Віталій Малецький запитав у т.в.о. голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна, чому так сталося та чи будуть профінансовані 30%, що залишилися. Дмитро Лунін відповів, що працівники департаменту охорони здоров'я припустилися помилок, через що місто й не отримало усі гроші.

Пізніше на засіданні виконкому у мерії знову підняли дану тему. Мер повідомив, що кисневі станції надходили ще у грудні і платив за них Кременчук також у грудні.

- Ми розберемося зараз в цій ситуації. Уже на сьогодні Ольга Петрівна (Усанова – ред.) викликала пані Пономаренко (заступницю директора департаменту охорони здоров'я – ред.), вони пишуть службову записку. По фактах, по датах розказують, що та як відбувалося і хто у цій ситуації винен. Ми зараз зберемо всю цю інформацію і додатково відпрацюємо.

Пан Малецький вважає, що було б правильніше дофінансувати залишок за рахунок обласного бюджету, тому що ці кисневі станції використовуються для лікарень, які лікують пацієнтів з усієї області.

- Правильно було б голові обласної ради (Олександру Біленькому – ред.), який був присутній на цій нараді онлайн, сказати, що у нас є залишок, перевиконання, є кошти, які можна розподілити і підтримати медицину Кременчука. Але, на жаль, не в традиціях Полтавської ОДА цього скликання фінансувати медичні заходи, тому вони відмовчалися, – прокоментував Малецький.

Він додав, що це питання вирішуватимуть. Якщо дійсно винні кременчужани, стосовно них ухвалять рішення адміністративного впливу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кисневі станції фінансування
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