У двох лікарнях Кременчука з'являться «мінізаводи» з виготовлення кисню

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 467 Коментарів: 1

Ще дві кисневі станції планують встановити згодом

Перші дві кисневі станції з'явилися у медзакладах Кременчука – 13 січня їх передали Центральній районній лікарні та Першій міській лікарні ім. Богаєвського. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Киснева станція – це мінізавод з виготовлення та постачання медичного кисню. Монтаж цих станцій дозволить лікарням Кременчука бути незалежними від перебоїв із постачання кисню від промислових виробників.

Наразі виготовили проєктно-кошторисну документацію, і тепер встановлюватимуть станції та підключатимуть їх до внутрішньої системи киснепостачання медичних закладів.

Далі планують встановити такі станції у дитячій лікарні та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Нагадаємо, що Кременчук отримав 9 млн грн державної субвенції на встановлення 6 кисневих станцій.