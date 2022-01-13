У двох лікарнях Кременчука з'являться «мінізаводи» з виготовлення кисню

Перші дві кисневі станції з'явилися у медзакладах Кременчука – 13 січня їх передали Центральній районній лікарні та Першій міській лікарні ім. Богаєвського. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Киснева станція – це мінізавод з виготовлення та постачання медичного кисню. Монтаж цих станцій дозволить лікарням Кременчука бути незалежними від перебоїв із постачання кисню від промислових виробників.
Наразі виготовили проєктно-кошторисну документацію, і тепер встановлюватимуть станції та підключатимуть їх до внутрішньої системи киснепостачання медичних закладів.
Далі планують встановити такі станції у дитячій лікарні та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Нагадаємо, що Кременчук отримав 9 млн грн державної субвенції на встановлення 6 кисневих станцій.
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