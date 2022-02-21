Кременчужани не повинні платити додатково за повірку і ремонт будинкових лічильників тепла

Оплата за повірку будинкових лічильників входить в абонплату, яка нараховується кожному мешканцю багатоповерхівки
Хто відповідає за повірку та ремонт будинкових лічильників тепла? І хто має оплачувати ці роботи? Такі питання часто ставлять містяни. Тож надаємо роз’яснення.
Тож якщо лічильник у будинку вийшов з ладу або настав термін його повірки, з цими питаннями варто звертатися до КП «Теплоенерго» - а вже це підприємство має вирішувати із КремТЕЦ питання відшкодування послуг за рахунок абонплати.
Відповідно, платити додатково за повірку будинкових лічильників не потрібно – ця послуга входить в абонплату. «ТелеграфЪ» з'ясував ці нюанси, виходячи з конкретної ситуації, що склалася в будинку на вул. Лесі Українки, 31. Нагадаємо, людей намагалися ввести в оману, переконуючи, що вони мусять самі подбати про ремонт лічильника.
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