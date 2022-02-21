Кременчужани не повинні платити додатково за повірку і ремонт будинкових лічильників тепла

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 602 Коментарів: 2

Хто відповідає за повірку та ремонт будинкових лічильників тепла? І хто має оплачувати ці роботи? Такі питання часто ставлять містяни. Тож надаємо роз’яснення.

Закон «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що повірка та ремонт будинкових лічильників здійснюється за рахунок абонплати, це п. 11 ст. 1 Закону. Абонентську плату за опалення в багатоквартирних будинках на Правобережжі та Занасипі отримує КП «Теплоенерго», на Лівобережжі – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» як надавачі послуг. Повірку лічильника за рахунок абонплати здійснює оператор мереж – ним визначене у Кременчуці КП «Теплоенерго» (незалежно від того, де розташований будинок).

Тож якщо лічильник у будинку вийшов з ладу або настав термін його повірки, з цими питаннями варто звертатися до КП «Теплоенерго» - а вже це підприємство має вирішувати із КремТЕЦ питання відшкодування послуг за рахунок абонплати.

Відповідно, платити додатково за повірку будинкових лічильників не потрібно – ця послуга входить в абонплату. «ТелеграфЪ» з'ясував ці нюанси, виходячи з конкретної ситуації, що склалася в будинку на вул. Лесі Українки, 31. Нагадаємо, людей намагалися ввести в оману, переконуючи, що вони мусять самі подбати про ремонт лічильника.