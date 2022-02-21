Отримають 135 гривень: в уряді назвали розмір підвищення пенсії для тих, кому її не проіндексують

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 117

Під березневу індексацію не підпадають пенсії людей, яким вона призначена протягом останніх трьох років

У Кабміні назвали розмір підвищення страхових пенсій для тих, кому її не проіндексують з 1 березня. Йдеться про пенсіонерів, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років (2019-2021) – такі пенсії не підлягають індексації відповідно до чинного законодавства. За даними уряду, це мільйон пенсіонерів.

Для таких людей з 1 березня 2022 року установили щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були встановлені в минулому році на підставі рішення ряду з 2021 року, - йдеться у повідомленні КМУ.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. Тобто перерахунку на 14% підлягає не вся пенсія, а одна складова формули, за якою вона призначається.

За підрахунками уряду, 8 мільйонів українців отримають підвищені страхові пенсії (йдеться про ті, що призначені до 2019 року). Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. При цьому найменший розмір підвищення складе 100 гривень.