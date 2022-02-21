Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Політика, Україна, Світ, Путин против украинского народа

Міністр оборони Олексій Резніков розкрив один із планів Росії щодо агресії проти України

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 413 Коментарів: 1

 

Сьогодні Міністр оборони України Олексій Резніков провів брифінг щодо військово-політичної ситуації навколо України та ситуації на Донбасі

Міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу озвучив сценарій російської агресії. Він заявив, що рівень загрози високий, а влада здійснює прогнозування усіх можливих сценаріїв, обираючи тактику поведінки для протидії планам Росії.

- Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України, - розповів Олексій Резніков.

Він додав, що все це буде супроводжуватись кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення в Україні під різними приводами та гаслами.

- Мета цих дій - розхитати Україну зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовили ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити, - повідомив міністр.

Він заявив, що Росія перекинула до сухопутних та морських кордонів України військові підрозділи, які загалом налічують понад 147 тисяч військовослужбовців, з яких 127 тисяч осіб наземного компоненту.

- Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості, оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку, — наголосив Олексій Резніков.

За його словами, міністерство оборони прогнозувало, що Росія не планує повертати війська до місць їх постійної дислокації з території Білорусі.

- Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх навчань, бо їх везли із самого Далекого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати десять днів і повертатись назад, — підкреслив міністр оборони.

Як зазначив Резніков, для України не стали несподіванкою і «раптові» навчання російських військових у Придністров’ї. При цьому Росія тричі відмовилась від проведення засідання Тристоронньої контактної групи задля врегулювання загострення на Донбасі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство оборони брифинг війна напад
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 161
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:40

Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін заявив, що т. зв. "ЛНР" і "ДРН" потребують військової допомоги з боку РФ


орки просят ввести им...


5 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх