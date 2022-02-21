Міністр оборони Олексій Резніков розкрив один із планів Росії щодо агресії проти України

Сьогодні Міністр оборони України Олексій Резніков провів брифінг щодо військово-політичної ситуації навколо України та ситуації на Донбасі
Міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу озвучив сценарій російської агресії. Він заявив, що рівень загрози високий, а влада здійснює прогнозування усіх можливих сценаріїв, обираючи тактику поведінки для протидії планам Росії.
Він додав, що все це буде супроводжуватись кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення в Україні під різними приводами та гаслами.
Він заявив, що Росія перекинула до сухопутних та морських кордонів України військові підрозділи, які загалом налічують понад 147 тисяч військовослужбовців, з яких 127 тисяч осіб наземного компоненту.
За його словами, міністерство оборони прогнозувало, що Росія не планує повертати війська до місць їх постійної дислокації з території Білорусі.
Як зазначив Резніков, для України не стали несподіванкою і «раптові» навчання російських військових у Придністров’ї. При цьому Росія тричі відмовилась від проведення засідання Тристоронньої контактної групи задля врегулювання загострення на Донбасі.
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