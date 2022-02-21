Міністр оборони Олексій Резніков розкрив один із планів Росії щодо агресії проти України

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 413 Коментарів: 1

Сьогодні Міністр оборони України Олексій Резніков провів брифінг щодо військово-політичної ситуації навколо України та ситуації на Донбасі

Міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу озвучив сценарій російської агресії. Він заявив, що рівень загрози високий, а влада здійснює прогнозування усіх можливих сценаріїв, обираючи тактику поведінки для протидії планам Росії.

- Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України, - розповів Олексій Резніков.

Він додав, що все це буде супроводжуватись кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення в Україні під різними приводами та гаслами.

- Мета цих дій - розхитати Україну зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовили ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити, - повідомив міністр.

Він заявив, що Росія перекинула до сухопутних та морських кордонів України військові підрозділи, які загалом налічують понад 147 тисяч військовослужбовців, з яких 127 тисяч осіб наземного компоненту.

- Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості, оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку, — наголосив Олексій Резніков.

За його словами, міністерство оборони прогнозувало, що Росія не планує повертати війська до місць їх постійної дислокації з території Білорусі.

- Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх навчань, бо їх везли із самого Далекого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати десять днів і повертатись назад, — підкреслив міністр оборони.

Як зазначив Резніков, для України не стали несподіванкою і «раптові» навчання російських військових у Придністров’ї. При цьому Росія тричі відмовилась від проведення засідання Тристоронньої контактної групи задля врегулювання загострення на Донбасі.