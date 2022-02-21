На Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей

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20 лютого у Полтавській області сталися три аварії із загиблими та потерпілими, про що повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Так, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський (у селі Копили Полтавського району) близько 5.20 62-річний мешканець Дніпропетровської області на вантажівці Volvo збив пішохода.

35-річний пішохід, мешканець с. Кустолово-Суходілка Полтавського району, загинув на місці події.

Ще одна ДТП сталася на автодорозі Чутове–Вільхуватка, поблизу с. Вільхуватка Полтавського району. 50-річний водій, мешканець Харківської області, керуючи автомобілем «Москвич-2141», зіткнувся з відбійником. 44-річна пасажирка легковика, мешканка Харківщини, померла на місті аварії. Водія з травмами ушпиталили до Чутівської ЦРЛ.

За цими двома фактами ДТП слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують обставини та причини аварій.

У цей же день близько 5.00 на 255 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Бригадирівка Лубенського району) 37-річний водій Lexus RX350 з’їхав із проїжджої частини на узбіччя. У результаті дорожньо-транспортної події 6-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.