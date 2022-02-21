Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Кременчужанка Анастасія Рєзнікова виграла чемпіонат України з п’ятиборства

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 318

 

Вітаємо спортсменку та її тренерку Вікторію Козлову

Кременчуцька легкоатлетка Анастасія Рєзнікова стала чемпіонкою України з п’ятиборства. У Києві з 18 до 20 лютого проходив чемпіонат України серед команд ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики. Змагання проходили серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження.

Вихованка КДЮСШ №1 Анастасія Рєзнікова стала переможницею у п’ятиборстві та у бігу на 60 м з бар’єрами.

Ще одна спортсменка Валерія Лапа показала 9 результат у потрійному стрибку. Спортсменок до змагань підготувала тренерка Вікторія Козлова. 

Загалом команда КДЮСШ №1 показала 17 результат з 72 ДЮСШ України, які взяли участь у чемпіонаті. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: Анастасія Рєзнікова легка атлетика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх