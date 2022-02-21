Кременчужанка Анастасія Рєзнікова виграла чемпіонат України з п’ятиборства

Кременчуцька легкоатлетка Анастасія Рєзнікова стала чемпіонкою України з п’ятиборства. У Києві з 18 до 20 лютого проходив чемпіонат України серед команд ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики. Змагання проходили серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження.
Вихованка КДЮСШ №1 Анастасія Рєзнікова стала переможницею у п’ятиборстві та у бігу на 60 м з бар’єрами.
Ще одна спортсменка Валерія Лапа показала 9 результат у потрійному стрибку. Спортсменок до змагань підготувала тренерка Вікторія Козлова.
Загалом команда КДЮСШ №1 показала 17 результат з 72 ДЮСШ України, які взяли участь у чемпіонаті.
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