Кременчужанка Анастасія Рєзнікова виграла чемпіонат України з п’ятиборства

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 318

Вітаємо спортсменку та її тренерку Вікторію Козлову

Кременчуцька легкоатлетка Анастасія Рєзнікова стала чемпіонкою України з п’ятиборства. У Києві з 18 до 20 лютого проходив чемпіонат України серед команд ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики. Змагання проходили серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження.

Вихованка КДЮСШ №1 Анастасія Рєзнікова стала переможницею у п’ятиборстві та у бігу на 60 м з бар’єрами.

Ще одна спортсменка Валерія Лапа показала 9 результат у потрійному стрибку. Спортсменок до змагань підготувала тренерка Вікторія Козлова.

Загалом команда КДЮСШ №1 показала 17 результат з 72 ДЮСШ України, які взяли участь у чемпіонаті.