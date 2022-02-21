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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 17-річна дівчина на мотоциклі влетіла у паркан

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 758

 

Не впоралася з керуванням мотоциклом Spark

20 лютого близько 21.00 в селі Новооріхівка Миргородського району 17-річна дівчина не впоралася з керуванням мотоциклом Spark й влетіла у паркан приватного будинку. Про подію до Миргородського райвідділу поліції повідомили медики «швидкої».

Постраждалу дівчину із забоями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція з’ясовує обставини та причини аварії для прийняття правового рішення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: неповнолітня дівчина мотоцикл забор
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