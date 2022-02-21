На Полтавщині 17-річна дівчина на мотоциклі влетіла у паркан

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Не впоралася з керуванням мотоциклом Spark

20 лютого близько 21.00 в селі Новооріхівка Миргородського району 17-річна дівчина не впоралася з керуванням мотоциклом Spark й влетіла у паркан приватного будинку. Про подію до Миргородського райвідділу поліції повідомили медики «швидкої». Постраждалу дівчину із забоями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Поліція з’ясовує обставини та причини аварії для прийняття правового рішення.

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