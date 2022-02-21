На Полтавщині 17-річна дівчина на мотоциклі влетіла у паркан

20 лютого близько 21.00 в селі Новооріхівка Миргородського району 17-річна дівчина не впоралася з керуванням мотоциклом Spark й влетіла у паркан приватного будинку. Про подію до Миргородського райвідділу поліції повідомили медики «швидкої».
Постраждалу дівчину із забоями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Поліція з’ясовує обставини та причини аварії для прийняття правового рішення.
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