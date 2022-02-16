Кабмін ухвалив рішення щодо індексації пенсій на 14% для 10 млн українців

Як повідомляє «Урядовий портал», прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив сьогодні, 16 лютого, на черговому засіданні.
Як відзначив прем’єр-міністр, з 1 березня встановлюється доплата для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.
На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років.
Денис Шмигаль також нагадав, що напередодні Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, який ліквідовує дискредитаційну норму, згідно з якою військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію. Пенсії відтепер будуть перераховуватися щорічно 1 березня. За словами Прем’єр-міністра, це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення.
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