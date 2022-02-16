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Кабмін ухвалив рішення щодо індексації пенсій на 14% для 10 млн українців

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 324

 

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після засідання Кабінуту міністрів

Як повідомляє «Урядовий портал», прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив сьогодні, 16 лютого, на черговому засіданні.

- Індексація стосуватиметься українців, які отримують страхові пенсії. А також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим, — зауважив Денис Шмигаль.

Як відзначив прем’єр-міністр, з 1 березня встановлюється доплата для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.

На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років.

- Крім того, ми індексуємо пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. За рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, — підкреслив Глава Уряду.

Денис Шмигаль також нагадав, що напередодні Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, який ліквідовує дискредитаційну норму, згідно з якою військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію. Пенсії відтепер будуть перераховуватися щорічно 1 березня. За словами Прем’єр-міністра, це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: індексація пенсія Кабмін
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