Верховна Рада планує ухвалити новий закон про захисників України

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Виділити учасників АТО/ООС в окрему категорію та надавати їм пільги за новим законом пропонують вже другий рік

Вчора, 15 лютого, народні депутати ухвалили постанову про План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. До нього включили розгляд 662 законопроєктів. Серед них є декілька, що стосуються ветеранів війни. Зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо запровадження комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни (законопроєкт №5583) та внести зміни до законів щодо забезпечення додаткових гарантій ветеранам війни у працевлаштуванні (№ 6350).

До плану також включили розробку та розгляд проєкту нового закону «Про захисників/захисниць України та членів їх сімей». Його метою наголошена необхідність «підвищення рівня державної підтримки захисників України, членів сімей загиблих (померлих) захисників України, утвердження поваги та шани до їх статусу в суспільстві». Законопроєкт має бути поданий у березні, а його розгляд запланований на другий квартал. У затвердженому плані роботи Верховної Ради номер законопроєкту не вказаний, а його розробником визначене Міністерство у справах ветеранів України.

Варто зазначити, що законопроєкт з такою ж самою назвою (№4389 «Про Захисників/Захисниць України та членів їх сімей») був розроблений Мінветеранів спільно з керівниками Громадських рад при міністерстві та внесений до Верховної Ради ще 16.11.2020 року. За місяць до призначення на посаду теперішнього міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Його планували ухвалити до кінці 2021 року, але після розгляду у квітні на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відправили на доопрацювання. Проти його ухвалення тоді виступило Міністерство фінансів, а Мінветеранів погодилось доопрацювати законопроєкт. Отже, є вірогідність того, що Мінветеранів розробить абсолютно новий документ, а можливо лише доопрацює положення законопроєкту №4389.

Про що ж йдеться у законопроєкті №4389 ?

Головна його новація - зміна назв статусів. «Захисниками України» пропонується визнавати тих, хто «брав безпосередню участь в операціях по захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Тобто цю категорію можуть відокремити від тих, хто за чинним законодавством має право на статус «учасника бойових дій», а це досить багато ветеранів війни, зокрема учасники бойових дій на території інших держав, учасники Другої світової війни тощо. Пропонується встановити такі статуси як: Захисник України, Захисник України з інвалідністю, Захисник України з особливими бойовими заслугами та Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника України.

Також передбачається оновлення системи державних гарантії для кожного із зазначених статусів, зокрема, додаткові гарантії медичного обслуговування, право на психологічну підтримку, нові програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла, компенсацію вартості навчання у вищих навчальних закладах тощо. Законопроєкт зберігає право на санаторно-курортне лікування, пільги на житлово-комунальні послуги, трудові гарантії, право на безкоштовний проїзд, безоплатну правову допомогу та першочергове відведення земельних ділянок.

Проте, уважний аналіз цього законопроєкту показує, що окрім патріотичних статусів він майже нічого додаткового учасникам АТО/ООС у порівнянні з їх теперішнім статусом «учасник бойових дій» не надає. А у деяких випадках навіть звужує їх права. Принаймні у редакції станом на 16.11.2020 року.

Щоправда є і деякі додаткові гарантії. Так, існуюча пільга на «першочергове безплатне зубопротезування» для учасників бойових дій у законопроєкті сформульована у розширеному вигляді - пропонується гарантувати їм право на «послуги з протезування та імплантації зубів, забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні».

Право на безоплатне санітарно-курортне лікування зберігається, щоправда, у дещо зміненому вигляді. Якщо наразі УБД мають право на щорічне безоплатне лікування у санаторіях, то у законопроекті №4389 пропонується встановити право Захисникам України на санаторно-курортне лікування не частіше одного разу на два роки, а якщо разом з дружинами та дітьми - то на три роки. Пропонується також законодавчо закріпити гарантії Захисників України на отримання безоплатної «послуги із забезпечення психічного здоров’я», в тому числі разом з членами сім’ї. Але така послуга ветеранам АТО/ООС де-факто надається з 2016 року під назвою «психологічна реабілітація» - на підставі постанов Кабміну.

Якщо за чинним законодавством учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове забезпечення житловою площею, а ті з них, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, мають забезпечуватися житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, то у новому законопроекті таких норм немає. Замість цього Захисникам України у разі потреби поліпшення житлових умов пропонується надавати разову грошову компенсацію частки вартості житла або іпотечний кредит з відшкодуванням вартості процентної ставки по ньому. Тобто, можливість безоплатного отримання житла для Захисників України законопроєктом №4389 взагалі не передбачена. Є у ньому і деякі зміни щодо пільг у житлово-комунальній сфері та проїзду, що наразі мають учасники бойових дій. Зокрема, з переліку випадає право на безоплатне користування автобусами «міжміських маршрутів, у тому числі міжобласних незалежно від відстані та місця проживання».

У сфері трудових відносин деякі права додаються, а от пільга щодо переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності працівників, яка є у чинному законодавстві для учасників бойових дій, для Захисників України не передбачена.

Можливо нова редакція законопроєкту «Про Захисників/Захисниць України та членів їх сімей», яку має розробити Мінветеранів, змінить щось окрім назв статусів та хоча б не буде звужувати права учасників АТО/ООС. Про це ми маємо дізнатися через пару місяців.