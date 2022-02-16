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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Віктор Вихрист увійшов у ТОП-70 кращих боксерів світу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 236

 

Кременчуцький спортсмен посідає 61 місце

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист увійшов у ТОП-70 кращих боксерів незалежно від вагової категорії. За даними BoxRec, Віктор Вихрист станом на 16 лютого посідає 61 місце у рейтингу. 

 

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик опустився з першого на друге місце у новому рейтингу важковаговиків популярного боксерського ресурсу BoxRec, а у рейтингу незалежно від вагової категорії Олександр посідає четверте місце. Найкращим залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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