Віктор Вихрист увійшов у ТОП-70 кращих боксерів світу

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист увійшов у ТОП-70 кращих боксерів незалежно від вагової категорії. За даними BoxRec, Віктор Вихрист станом на 16 лютого посідає 61 місце у рейтингу.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик опустився з першого на друге місце у новому рейтингу важковаговиків популярного боксерського ресурсу BoxRec, а у рейтингу незалежно від вагової категорії Олександр посідає четверте місце. Найкращим залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).
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