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Кременчужани вшанували військових Войтенка та Олексієнка, які загинули минулого року

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Студенти зачитали рядки з історії життя кременчужанин

У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих 14 лютого військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка. ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО: Живи і пам'ятай» студенти зачитали рядки з історії життя кременчужанин. 

Нагадаємо, що в районі Новолуганського на Донеччині троє військовослужбовців 81 окремої аеромобільної бригади підірвалися на мінах… Двоє з них – кременчужани: капітан Олександр Войтенко (30.04.1974 – 14.02.2021) та солдат В'ячеслав Олексієнко (17.04.1987 – 14.02.2021).

Два хамери та салютний залп: Кременчук попрощався з загиблими на Донбасі військовими

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові війна воины света
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