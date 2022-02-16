Кременчужани вшанували військових Войтенка та Олексієнка, які загинули минулого року

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Студенти зачитали рядки з історії життя кременчужанин

У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих 14 лютого військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка. ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО: Живи і пам'ятай» студенти зачитали рядки з історії життя кременчужанин.

Нагадаємо, що в районі Новолуганського на Донеччині троє військовослужбовців 81 окремої аеромобільної бригади підірвалися на мінах… Двоє з них – кременчужани: капітан Олександр Войтенко (30.04.1974 – 14.02.2021) та солдат В'ячеслав Олексієнко (17.04.1987 – 14.02.2021).