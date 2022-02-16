Кременчуківець лякав людей пістолетом

16 лютого, близько 2.00 на вул.Київській, чоловік погрожував людям зброєю, повідомляє поліція.
Постраждалий повідомив правоохоронцям, що під час спільного відпочинку в компанії, незнайомець погрожував йому пістолетом.
Поліцейські почали шукати чоловіка за орієнтуванням. На вул.Київській помітили схожого за описом. Під час поверхневої перевірки, патрульні знайшли у нього пістолет.
Слідчо-оперативна група відправила зброю на експертизу, щоб з’ясувати, чи вона бойова.
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