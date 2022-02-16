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Кременчуківець лякав людей пістолетом

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 163 Коментарів: 1

 

Зброю у нього забрали поліцейські, самого чоловіка затримали

16 лютого, близько 2.00 на вул.Київській, чоловік погрожував людям зброєю, повідомляє поліція.

Постраждалий повідомив правоохоронцям, що під час спільного відпочинку в компанії, незнайомець погрожував йому пістолетом.

Поліцейські почали шукати чоловіка за орієнтуванням. На вул.Київській помітили схожого за описом. Під час поверхневої перевірки, патрульні знайшли у нього пістолет.

Слідчо-оперативна група відправила зброю на експертизу, щоб з’ясувати, чи вона бойова.

 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: зброя пістолет поліція Кременчук
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Коментарі: 1

187
ЯмЩик:
Сьогодні, 16:52

пневмо)))


0 0

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