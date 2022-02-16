Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Надзвичайні новини

Breaking bad: на Полтавщині чоловік організував нарколабораторію

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 279

 

Наркотиків виготовив на понад 100 000 грн

Відділ по боротьбі із наркозлочинністю затримав 39-річного чоловіка, який виготовляв наркотики, повідомляє пресслужба поліції.

Слідчі управління боротьби з наркозлочинністю отримали повідомлення про те, що чоловік продає наркотики, ще минулого року, й почали розслідувати справу, збирати докази.

Зібравши їх, поліцейські провели обшук у будинку чоловіка. Виявили 2 нарколабораторії, вилучили наркотики, лабораторне обладнання для їх виготовлення, а також зброю і гроші.

Продавав особисто на районі. Робив закладки і передавав «з рук у руки». Гроші отримував на банківську карту.

Наркотиків конфіскували на понад 100 000 грн.

Злочинцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин).

Можливо відкриють ще провадження за статтями:

  • 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;
  • 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

0
Автор: Філіп Мостовий
Теги: наркотики нарколаборатория поліція Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх