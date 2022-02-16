Breaking bad: на Полтавщині чоловік організував нарколабораторію

Відділ по боротьбі із наркозлочинністю затримав 39-річного чоловіка, який виготовляв наркотики, повідомляє пресслужба поліції.
Слідчі управління боротьби з наркозлочинністю отримали повідомлення про те, що чоловік продає наркотики, ще минулого року, й почали розслідувати справу, збирати докази.
Зібравши їх, поліцейські провели обшук у будинку чоловіка. Виявили 2 нарколабораторії, вилучили наркотики, лабораторне обладнання для їх виготовлення, а також зброю і гроші.
Продавав особисто на районі. Робив закладки і передавав «з рук у руки». Гроші отримував на банківську карту.
Наркотиків конфіскували на понад 100 000 грн.
Злочинцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин).
Можливо відкриють ще провадження за статтями:
Чоловіку загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.
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