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Кременчук, Коронавірус / Карантин

16 лютого у Кременчуці померли два чоловіки з коронавірусом

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 398

 

За добу одужало 229 людей, а захворіло 180

16 лютого в місті зареєстрували 180 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 97 жінок віком від 25 до 85 років, 74 чоловіки віком від 22 до 86 років, шість дітей віком від 2 до 17 років та три дитини першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 165 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 15 – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває 159 людей. За добу одужало 229 осіб.

На жаль, померло два чоловіки віком 74 та 84 роки. Із числа померлих хворих - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці налічують 22 006 хворих, одужало 18 572, померло 696.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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