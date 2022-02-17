COVID-19 і сезонна алергія: які симптоми в них співпадають, а які – ні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 63

COVID-19 часто можна сплутати з іншими вірусними захворювання або тими, що викликають схожі симптоми

COVID-19 часто можна сплутати з іншими вірусними захворювання або тими, що викликають схожі симптоми, наприклад, сезонною алергією. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало допис, де пояснило, чим схожі і чим різняться коронавірусна хвороба та алергія.

Сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із COVID-19.

Більше про різницю симптомів та станів, пов’язаних із COVID-19 та сезонною алергією, дивіться в інфографіці нижче.