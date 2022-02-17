Ветеранський спорт, як окремий вид спортивної діяльності, з’явився в Україні

Верховна Рада, 15 лютого, прийняла проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» (№ 5526). «За» проголосували 340 народних депутатів.
Очільниця Мінветеранів також наголосила, що ухвалення цього Закону дає потужний імпульс розвитку ветеранського спорту, який є одним із пріоритетів у роботі Міністерства. Ветеранський спорт – це одна зі складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті.
Спортивні змагання – це не тільки інструмент реабілітації, а й можливість побудувати якісну комунікацію серед Захисників, розширити коло залучених до реалізації ветеранської політики у громадах.
Нагадаємо, що у Кременчуці учасники російсько-української війни беруть участь у змаганнях з настільного тенісу, а також представляють Кременчук на всеукраїнських змаганнях з футболу. Футбольна команда «Кремінь-АТО» бере участь не лише на всеукраїнських, а й міських змаганнях з футболу.
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