Ветеранський спорт, як окремий вид спортивної діяльності, з’явився в Україні

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 289

Ветеранський спорт – це одна зі складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті

Верховна Рада, 15 лютого, прийняла проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» (№ 5526). «За» проголосували 340 народних депутатів.

- За пропозиціями Мінветеранів на державному рівні законодавчо закріплено окремий спорт ветеранів війни, – розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Наразі спільно з Міністерством молоді та спорту ми розробляємо відповідні нормативно-правові акти, щоб спортивна інфраструктура охопила всі області України, щоб кожен район та місто мали ветеранські спортивні осередки. Ми прагнемо, щоб структура ветеранських спортивних організацій розширювалася, а спортивні змагання серед Захисників проводилися не тільки на міжнародному, а й на обласному та районному рівнях.

Очільниця Мінветеранів також наголосила, що ухвалення цього Закону дає потужний імпульс розвитку ветеранського спорту, який є одним із пріоритетів у роботі Міністерства. Ветеранський спорт – це одна зі складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті.

Спортивні змагання – це не тільки інструмент реабілітації, а й можливість побудувати якісну комунікацію серед Захисників, розширити коло залучених до реалізації ветеранської політики у громадах.

Нагадаємо, що у Кременчуці учасники російсько-української війни беруть участь у змаганнях з настільного тенісу, а також представляють Кременчук на всеукраїнських змаганнях з футболу. Футбольна команда «Кремінь-АТО» бере участь не лише на всеукраїнських, а й міських змаганнях з футболу.