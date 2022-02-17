«єСмартфон»: що саме пропонують літнім людям

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 208 Коментарів: 2

Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку

У квітні вакциновані українці, старші 60 років, зможуть подати заявку на отримання смартфона від уряду. Детальніше про пристрої, які пропонують літнім людям, розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв'ю виданню «Dev.Україна».

За словами пана Вискуба, проєкт зможе розширити покриття послуг «Дія» серед населення, а смартфони стануть стимулом для українців вакцинуватися.

- Ми хочемо, щоб такі послуги, як «єСубсидія», стали доступні і літнім людям. Щоб вони не їхали їх оформляти в маршрутці в райцентр, а робили це на смартфоні в один клік, – зазначив він.

Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку. Нині Мінцифри обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у відділеннях: там охочих зможуть проконсультувати та допоможуть встановити SIM-карту.

Наразі ведуться переговори з Samsung та ще однією вітчизняною компанією, одна з них пропонує створити унікальні спецсмартфони.

За словами Олексія Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, а в ідеалі - 4 тисячі гривень. Смартфони матимуть функцію NFC, але eSIM вирішили прибрати через значне здорожчання вартості. SIM-карти для прив'яжуть до ІМЕІ та реєструватимуть за паспортом.

- Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів, - розповів заступник міністра.