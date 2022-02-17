У Горішніх Плавнях 27-річний чоловік випав з 14-поверхівки (доповнено)

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17 лютого, близько 5.45, у Горішніх Плавнях на вул. Конституції з 14-поверхівки випав чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції. Від отриманих травм він загинув на місці.

Падіння бачили перехожі, які і викликали поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясували, що це 27-річний місцевий. З якого саме вікна він випав зараз встановлюють судово-медичні експерти, які також працюють на місці події.

Доповнено:

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.