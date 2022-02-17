«Крим – це Україна»: у галереї відкрили дві виставки, присвячені найпівденнішій частині країни

16 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу дві виставки, присвячені Криму, під назвою «Крим – це Україна». Вони приурочені до Дня єдності України та Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим 26 лютого.
Перша виставка – картини з музейного фонду галереї, чудові пейзажі півострова. Тут представлені твори Наталії Юзефович, Оксани Бойко, Миколи Анісімова, Віктора Шингура, Надії Шацило, Ірини Дзюби, Євгена Жигарєва, Володимира Кириловича. Друга виставка – це філателія. На марках і конвертах можна побачити відомих кримчан та пам'ятки Криму.
Приходьте помилуватися виставками, присвяченими найпівденнішій частині нашої країни, до 27 лютого.
Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:
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