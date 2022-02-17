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«Крим – це Україна»: у галереї відкрили дві виставки, присвячені найпівденнішій частині країни

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 283

 

Побачити їх можна до 27 лютого

16 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу дві виставки, присвячені Криму, під назвою «Крим – це Україна». Вони приурочені до Дня єдності України та Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим 26 лютого.

Перша виставка – картини з музейного фонду галереї, чудові пейзажі півострова. Тут представлені твори Наталії Юзефович, Оксани Бойко, Миколи Анісімова, Віктора Шингура, Надії Шацило, Ірини Дзюби, Євгена Жигарєва, Володимира Кириловича. Друга виставка – це філателія. На марках і конвертах можна побачити відомих кримчан та пам'ятки Криму.

Твори відомих митців заглиблюють нас в сонячні спогади про солоне море, музику хвиль і крики чаєк, прекрасні гори і культуру старовинних фортець. Перед очима затишні вулички Гурзуфу, марини Івана Айвазовського... Крим надихає на створення нових картин, – написала про експозицію у фейсбуці директорка галереї Оксана Бойко.

Приходьте помилуватися виставками, присвяченими найпівденнішій частині нашої країни, до 27 лютого.

Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

  • середа-п'ятниця – 10.00-16.00;
  • субота, неділя – 10.00-16.30;
  • понеділок, вівторок – вихідні.
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: галерея Крим виставка картина марки конверт
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