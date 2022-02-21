Поляків закликали покинути Полтавську область у зв'язку із загостренням ситуації з Росією

Міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам уникати поїздок на схід, північ та південний схід України
Міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам уникати поїздок на схід, північ та південний схід України. Серед переліку Полтавська область. Про це стало відомо з повідомлення МЗС Польщі у мережі Тwitter.
Польським громадянам, які перебувають у цих районах, Міністерство закордонних справ радить залишити Україну.
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