Поляків закликали покинути Полтавську область у зв'язку із загостренням ситуації з Росією

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Міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам уникати поїздок на схід, північ та південний схід України

Міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам уникати поїздок на схід, північ та південний схід України. Серед переліку Полтавська область. Про це стало відомо з повідомлення МЗС Польщі у мережі Тwitter.

Польським громадянам, які перебувають у цих районах, Міністерство закордонних справ радить залишити Україну.

- З огляду на зростання напруженості та нестабільну безпекову ситуацію на південному сході України, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим. Громадяни Польщі, які перебувають на цих територіях України, повинні їх покинути, - йдеться у повідомленні.