«Заходили у воду босими»: як шукали дітей у Кам'яних Потоках

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» виїхала на місце, де в Кам'яних Потоках знайшли загиблих хлопчиків, щоб дізнатися деталі. Прибувши, ми одразу побачили авто криміналістичної лабораторії поліції.
Оглянули ліс та виявили там облаштовану з дерева, що впало, «халабуду» із відносно свіжими та давніми слідами взуття. Схоже, діти іноді приходять сюди бавитись.
Ми пройшли по шляху від дитячого садка до річки, про який повідомив інсайдер. До речі, у садку повністю облаштований дитячий майданчик, туди ходять також і діти, які вчаться у школі. Усім дозволяють там бавитись.
Від того місця, де діти бавляться в садку, до річки потрібно пройти 800 метрів по витоптаній стежці.
Ми поспілкувались з вчителями загиблих дітей. Виявляється, що один з хлопців забув вдома телефон, в іншого він розрядився під час прогулянки.
Вони були добрими друзями, навчалися в одному класі, завжди і всюди разом. Навіть не знають, чому діти пішли туди. Дітей в школі не так багато, тому вчителі розмовляють з кожною дитиною та їх батьками особисто щодо техніки безпеки, щоб не ходили на лід.
Дітки були дуже хорошими, благополучними, їх виховували в любові. Дуже любили подорожі, екскурсії, постійно грали в футбол на майданчику в школі, дуже активні діти, повідомляють вчителі.
У сільраді «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що організували збір коштів для сімей, також допоможуть транспортом. Наразі вони працюють з сім’ями хлопчиків.
Також ми помітили, що в сільраді є попередження про поводження на льоду.
До пошуків дітей долучилося чи не все село. Аби зібрати людей, інформацію поширили у соцмережах та створили спеціальну групу у Viber, аби у всіх пошуковців були актуальні дані. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалася з місцевою жителькою, яка шукала хлопчиків.
Біля річки та у річці дітей також шукали, але було темно.
Люди, аби хоч якось допомогти у пошуках, казали, що бачили схожих за описом дітей і у Садках, і на Раківці:
Дорогою назад «Кременчуцький ТелеграфЪ» зафіксував місцевих рибалок, які все ще продовжують сидіти на льоду, їх не лякає, що на градуснику +10, все тане.
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