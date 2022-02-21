«Заходили у воду босими»: як шукали дітей у Кам'яних Потоках

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 1 945

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» виїхала на місце, де в Кам'яних Потоках знайшли загиблих хлопчиків, щоб дізнатися деталі. Прибувши, ми одразу побачили авто криміналістичної лабораторії поліції.

Оглянули ліс та виявили там облаштовану з дерева, що впало, «халабуду» із відносно свіжими та давніми слідами взуття. Схоже, діти іноді приходять сюди бавитись.

Ми пройшли по шляху від дитячого садка до річки, про який повідомив інсайдер. До речі, у садку повністю облаштований дитячий майданчик, туди ходять також і діти, які вчаться у школі. Усім дозволяють там бавитись.

Від того місця, де діти бавляться в садку, до річки потрібно пройти 800 метрів по витоптаній стежці.

Ми поспілкувались з вчителями загиблих дітей. Виявляється, що один з хлопців забув вдома телефон, в іншого він розрядився під час прогулянки.

Вони були добрими друзями, навчалися в одному класі, завжди і всюди разом. Навіть не знають, чому діти пішли туди. Дітей в школі не так багато, тому вчителі розмовляють з кожною дитиною та їх батьками особисто щодо техніки безпеки, щоб не ходили на лід.

Дітки були дуже хорошими, благополучними, їх виховували в любові. Дуже любили подорожі, екскурсії, постійно грали в футбол на майданчику в школі, дуже активні діти, повідомляють вчителі.

У сільраді «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що організували збір коштів для сімей, також допоможуть транспортом. Наразі вони працюють з сім’ями хлопчиків.

Також ми помітили, що в сільраді є попередження про поводження на льоду.

До пошуків дітей долучилося чи не все село. Аби зібрати людей, інформацію поширили у соцмережах та створили спеціальну групу у Viber, аби у всіх пошуковців були актуальні дані. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалася з місцевою жителькою, яка шукала хлопчиків.

- Зробили групу у вайбері саме для пошуку хлопців. Її створила класний керівник. Я приєднала та координувала людей, аби не ходили по кругу. Приїхала вся школа. Директорка... Усе село. Сільрада, депутати. З тепловізором ходили навіть, - розповідає координаторка пошуків, Людмила, яка мешкає у Кам'яних Потоках.

Біля річки та у річці дітей також шукали, але було темно.

- І на річці були, знімали взуття, заходили у воду босими, заглядали за куширом. Перевіряли все по декілька разів. Але марно, вже потім викликали аероглісер з Кременчука, там усіх також підняли. Хотіли навіть гелікоптером злітати, але не знайшли його у місті, сказали, що це треба на Полтаву телефонувати, - додає жінка.

Люди, аби хоч якось допомогти у пошуках, казали, що бачили схожих за описом дітей і у Садках, і на Раківці:

- О третій ночі будили людей, щоб камери з зупинки подивитися. Але батько сказав, що то не його син. Об’їздили й Раківку. Бо дзвонили, що і там бачили. Усі двори перевірила поліція. Перестали шукати лише глибокої ночі, коли в усіх посідали телефони та ліхтарі. А на ранок усе повторно, по тих же місцях. Думали, що пропустили, може, десь... І закинуті будівлі. І ліс пройшли, і болота. Потім мені повідомили, що знайшли водолази, - каже Людмила.

Дорогою назад «Кременчуцький ТелеграфЪ» зафіксував місцевих рибалок, які все ще продовжують сидіти на льоду, їх не лякає, що на градуснику +10, все тане.