Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Топ новина, Надзвичайні новини

«Заходили у воду босими»: як шукали дітей у Кам'яних Потоках

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 1 945

   

Редакція поспілкувалася з місцевими жителями

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» виїхала на місце, де в Кам'яних Потоках знайшли загиблих хлопчиків, щоб дізнатися деталі. Прибувши, ми одразу побачили авто криміналістичної лабораторії поліції.

Оглянули ліс та виявили там облаштовану з дерева, що впало, «халабуду» із відносно свіжими та давніми слідами взуття. Схоже, діти іноді приходять сюди бавитись.

Ми пройшли по шляху від дитячого садка до річки, про який повідомив інсайдер. До речі, у садку повністю облаштований дитячий майданчик, туди ходять також і діти, які вчаться у школі. Усім дозволяють там бавитись.

Від того місця, де діти бавляться в садку, до річки потрібно пройти 800 метрів по витоптаній стежці.

Ми поспілкувались з вчителями загиблих дітей. Виявляється, що один з хлопців забув вдома телефон, в іншого він розрядився під час прогулянки. 

Вони були добрими друзями, навчалися в одному класі, завжди і всюди разом. Навіть не знають, чому діти пішли туди. Дітей в школі не так багато, тому вчителі розмовляють з кожною дитиною та їх батьками особисто щодо техніки безпеки, щоб не ходили на лід.

Дітки були дуже хорошими, благополучними, їх виховували в любові. Дуже любили подорожі, екскурсії, постійно грали в футбол на майданчику в школі, дуже активні діти, повідомляють вчителі.

У сільраді «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що організували збір коштів для сімей, також допоможуть транспортом. Наразі вони працюють з сім’ями хлопчиків.

Також ми помітили, що в сільраді є попередження про поводження на льоду.

До пошуків дітей долучилося чи не все село. Аби зібрати людей, інформацію поширили у соцмережах та створили спеціальну групу у Viber, аби у всіх пошуковців були актуальні дані. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалася з місцевою жителькою, яка шукала хлопчиків.

- Зробили групу у вайбері саме для пошуку хлопців. Її створила класний керівник. Я приєднала та координувала людей, аби не ходили по кругу. Приїхала вся школа. Директорка... Усе село. Сільрада, депутати. З тепловізором ходили навіть, - розповідає координаторка пошуків, Людмила, яка мешкає у Кам'яних Потоках.

Біля річки та у річці дітей також шукали, але було темно.

- І на річці були, знімали взуття, заходили у воду босими, заглядали за куширом. Перевіряли все по декілька разів. Але марно, вже потім викликали аероглісер з Кременчука, там усіх також підняли. Хотіли навіть гелікоптером злітати, але не знайшли його у місті, сказали, що це треба на Полтаву телефонувати, - додає жінка.

Люди, аби хоч якось допомогти у пошуках, казали, що бачили схожих за описом дітей і у Садках, і на Раківці:

- О третій ночі будили людей, щоб камери з зупинки подивитися. Але батько сказав, що то не його син. Об’їздили й Раківку. Бо дзвонили, що і там бачили. Усі двори перевірила поліція. Перестали шукати лише глибокої ночі, коли в усіх посідали телефони та ліхтарі. А на ранок усе повторно, по тих же місцях. Думали, що пропустили, може, десь... І закинуті будівлі. І ліс пройшли, і болота. Потім мені повідомили, що знайшли водолази, - каже Людмила.

Дорогою назад «Кременчуцький ТелеграфЪ» зафіксував місцевих рибалок, які все ще продовжують сидіти на льоду, їх не лякає, що на градуснику +10, все тане.

0
Автор: Філіп Мостовий
Теги: Кам'яні Потоки Кременчук пошуки лід ДСНС діти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх