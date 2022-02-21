Кременчуцькі депутати перейнялися якістю газу і тим, як його рахуватимуть з 1 травня

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 256 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міськради перейнялися якістю газу, який використовується для потреб опалення. 21 лютого на засіданні депутатської комісії із земельних питань вирішили дати доручення департаменту ЖКГ опрацювати це питання. Зокрема, за доручення ДЖКГ висловилися депутати Микола Бокован та Олександр Роженко.

Воно виникло у зв’язку з тим, що з 1 травня мають вступити в дію нові норми щодо обліку природного газу (відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії»). Йдеться про оплату за газ не лише від кількості кубів – а від калорійності, теплоти згоряння. Тобто газ мірятимуть не в кубах, а в кіоватт-годинах.

- Треба міняти лічильники чи не треба? І як будуть рахувати? – мотивував доручення Бокован.

Олександр Роженко зазначив: потрібна інформація, як контролювати якість газу, і воно актуально не лише для побутових споживачів.

Щодо самого закону, йдеться про приведення газу до так званих стандартних умов: тобто якщо теплота згоряння вища за стандартну – споживачам донарахують гроші. І навпаки – зменшать нарахування, якщо якість газу низька. Низка облгазів уже застосовувала перерахунок на нові одиниці. У платіжках з’являлася графа «приведення до стандартних умов» - і це викликало нарікання споживачів, коли суми в платіжках збільшувалися. Оператор мереж у Кременчуці – ПрАТ «Кременчугаз» – дану методику не застосовував і такого перерахунку не робив.